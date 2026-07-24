Long Branch Upcoming Events – Moroccan Sheepherders, Summer Poetry Open Mic, El Grupo K’ndela, Fun Day & Much MoreJuly 24, 2026 Published by The Link News on July 24, 2026 Categories News Tags Fine Fare Supermarket Welcomes Summer Bargains Screenshot Share Related postsScreenshotJuly 24, 2026Long Branch Upcoming Events – Moroccan Sheepherders, Summer Poetry Open Mic, El Grupo K’ndela, Fun Day & Much MoreRead moreAssemblywoman Donlon, Senator Vin Gopal, and Assemblywoman PeterpaulJuly 24, 2026LD11 Secures $75,000 for Preferred Behavioral Health GroupRead moreOfficer Benitez thanks everyone who came to wish him well.July 20, 2026Long Branch Police Officer Injured While Stopping Violent Domestic Attack; Suspect Charged With Attempted MurderRead more