Long Branch welcomes outdoor dining

Outdoor dining begins June 15

656/Stingers Bar & Grill

Amy’s Omelette House

Art of Salad

Avenue & Le Club

The Brighton Bar

Butcher’s Block

Casa Comida

Charley’s Ocean Grill

Corner Cafe & Bistro

Diet Gourmet

Jack’s Goal Line

Johnny Piancone’s

LB Distillery

Mar Belo

Max’s Bar & Grill

McLoone’s Pier House

Mix Lounge & Food Bar

Nip N Tuck

Playa Bowls

Port Chop BBQ

Rockafeller’s Station

Ron’s West End Pub

Rooney’s Oceanfront

Scala’s Pizza

Side’s Grill Diner

Simply Greek

Stewart’s Rootbeer

Trama’s Trattoria

Turning Point

Wave Resort

The Wine Loft