Garage Sale Weekend May 18 and 19

The City of Long Branch’s annual Garage Sale weekend is this Saturday and Sunday. Here is a list of participating places submitted to the paper:

Addresses:

183 Airsdale Ave, Sat. & Sun., 8-3

177 Atlantic Ave., Sat., 9-4

2 Bayview Court, Fri., Sat. & Sun, 9-3

421 Brighton Avenue, Fri. & Sat., ~9-4

650 Broadway, First Reform Church, Sat. & Sun., 7-3

650 Broadway, Long Branch Citizen Police Academy Alumni, Sat., all day

74 Cedar Ave., Friends of the Long Branch Free Public Library, Sun., 9-?

217 Chelsea Ave., Sat. & Sun., 9-3

487 Church St. Sat. & Sun., 8-3

105 Columbia Ave., Sat., 8-2

97 Franklin Ave.

631 Gerard Ave., LB, Fri. & Sat., 9-3

596 Irving Place, Sat. & Sun., 5-9

270 Macarthur Ave., Sat., 9-3, Sun., 9-2

33 Matilda Terr. Sat, 18, 9-5

72 Oakhill Ave., Sat. & Sun., 8-3:30

460 Ocean Blvd. Unit F, Sun.

242 Overlook Ave.

643 Overton Place, Sat., 8:30-5:30pm.

75 Pearl St, Sat & Sun., 9 am to 3 pm.

179 Second Ave, May Sat. & Sun., 9-2

470 Second Ave., Sat. & Sun.

559 Second Ave. Sat. & Sun.

20 Shore Drive, Sat. & Sun.

295 Westwood Ave,. (rear) Sat.m 8-4

152 Witmer Place, Sat. & Sun., 7-2